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Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Rahmi Çelik (65) yönetimindeki 50 ET 837 plakalı otomobil, Deliilyas beldesi yakınlarında Esat Çakır'ın (31) kullandığı 58 HK 021 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Ferdane Çelik (51) ve minibüsteki Şuranur Mermer yaralandı.

Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rahmi Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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