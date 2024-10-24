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Diyarbakır annelerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına tepki

Diyarbakır annelerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına tepki

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1879'uncu gününde sürüyor.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan anne ve babalar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, terör örgütü PKK'nın bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini belirtti.

Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak azimle terörle mücadelemize devam edeceğiz. Terör örgütü PKK bilsin ki, tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe mücadelemize devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. Anne ve babalar olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor, terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Biçer, "Dağdaki çocuklarımıza çağrıda bulunuyoruz, artık taşeron terör örgütünün yüzünü görün. Burada alçakça yaptığı saldırılarla Türkiye'mizi bölmeye çalışıyorlar. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Dimdik ayaktayız, devletimizin yanındayız. Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeden buradan ayrılmayacağız." diye konuştu.

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