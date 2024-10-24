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Sergen Yalçın, Nuri Şahin'e fena patladı! "Lafı ağzına sokarım"

Sergen Yalçın, Nuri Şahin'e fena patladı! "Lafı ağzına sokarım"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap vermesinin ardından Yalçın da sert bir karşılık vererek gerilimi tırmandırdı.

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin ile şu sıralar yorumculuk yapan Sergen Yalçın arasındaki gerilim devam ediyor. Yalçın, kendisinin ilk sözlerine yanıt veren genç teknik adama çok sert karşılık verdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Nuri Şahin için "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" demişti.

NURİ ŞAHİN: REYTİNG İÇİN YAPIYOR

Yalçın'ın sözlerine yanıt veren genç çalıştırıcı ise "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem" açıklamasını yapmıştı.

"AĞZINA SOKARIM LAFI"

Real Madrid deplasmanından 5-2 gibi ağır bir skorla ayrılan Dortmund'ta eleştiri okları Nuri Şahin'e çevrilmişti.

KAFA Sports'ta Nuri Şahin'e cevap veren Sergen Yalçın, "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı. Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım. Aynı seviyede değiliz. Reyting için Nuri Şahin'e niye sallayayım? Nuri'nin ne reytingi var? Şu an senin antrenörlük seviyen benimle ilgili konuşacak noktada değil" sözleriyle tartışmayı daha da alevlendirdi.

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