Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılabilir!

Chelsea'nin eski futbolcularından Glen Johnson, geçmişte uzun süre takımın transfer hedeflerinden olan Victor Osimhen'in takıma kazandırılmamasının delilik olacağını ileri sürdü.

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Galatasaray'da sergilediği futbol ile spot ışıklarını üzerine çeken Victor Osimhen, İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor.

2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski sağ bek Glen Johnson, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

Dailypost'a yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'in Galatasaray'a kiralık gitmesi ona olan ilgiye düşündüğümüzde çılgınlıktı." ifadelerini kullanan Johnson, şunları kaydetti:

"TRANSFER ETMEMEK DELİLİK"

"Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ancak daha önce de söylediğim gibi 15-20 gol atacak bir oyuncu olup olmadığını bilmiyorum. Chelsea'nin onu alması gerektiğini düşünüyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı da geliştirir çünkü forma için mücadele etmesi gerekecek. Chelsea'nin Osimhen'i transfer etmeye çalışmaması delilik olur."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Victor Osimhen, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.