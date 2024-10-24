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TUSAŞ terör saldırısı dolayısıyla gerçekleşen Güvenlik Zirvesi sona erdi

TUSAŞ terör saldırısı dolayısıyla gerçekleşen Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konuları ele alındı. Toplantıya üst düzey isimler katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

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