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Başakşehir'e Slovenya'da soğuk duş!

Başakşehir'e Slovenya'da soğuk duş!

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu.

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UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu.

Slovenya ekibinin gollerini Tamar Svetlin, Ivan Brnic, Svit Seslar ve Armandas Kucys(2) kaydetti.

Temsilcimiz tek golü Dimitrios Pelkas'tan geldi.

Başakşehir Avrupa Konferans Ligi'nde puanla tanışamadı. Celje ise 3 puana yükseldi.

Celje 5 - 1 Başakşehir 

- GOL: 5' Svetlin (Celje)

- GOL: 29' Brnic (Celje) 

- GOL: 35' Seslar (Celje) 

- GOL: 51' Kucys (Celje)

- GOL: 75' Pelkas (Başakşehir)

- GOL: 51' Kucys (Celje)

Celje - Başakşehir ilk 11'ler

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

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