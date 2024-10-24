Başakşehir'e Slovenya'da soğuk duş!

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu.Abone ol
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Başakşehir deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu.
Slovenya ekibinin gollerini Tamar Svetlin, Ivan Brnic, Svit Seslar ve Armandas Kucys(2) kaydetti.
Temsilcimiz tek golü Dimitrios Pelkas'tan geldi.
Başakşehir Avrupa Konferans Ligi'nde puanla tanışamadı. Celje ise 3 puana yükseldi.
Celje 5 - 1 Başakşehir
- GOL: 5' Svetlin (Celje)
- GOL: 29' Brnic (Celje)
- GOL: 35' Seslar (Celje)
- GOL: 51' Kucys (Celje)
- GOL: 75' Pelkas (Başakşehir)
- GOL: 51' Kucys (Celje)
Celje - Başakşehir ilk 11'ler
Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek