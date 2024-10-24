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FETÖ elebaşı Gülen'e cenaze töreni: FETÖ'cüler QR kodla giriş yaptı

FETÖ elebaşı Gülen'e cenaze töreni: FETÖ'cüler QR kodla giriş yaptı

20 Ekim'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için örgüt tarafından 4 gün sonra cenaze töreni düzenlendi. New Jersey'deki bir stadyumda toplanan örgüt üyeleri, terör elebaşı için cenaze namazı kıldılar.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gömülemedi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; örgüt içinde başa gelme kavgası, Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti.

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları cenazenin gecikmesine neden oldu.

4 GÜN SONRA CENAZE TÖRENİ

İçerideki tartışmalar devam ederken, New Jersey'de bulunan bir stadyumda FETÖ elebaşı için cenazesi töreni düzenleniyor.

FETÖ elebaşının cenazesi örgüt üyeleri tarafından araçtan alınarak musalla taşına konuldu. 

QR KOD İLE ALINDILAR

Yerel saat ile 11.00'de düzenlenmesine karar verilen cenazeye, örgüt üyeleri QR kod ile stadyuma alındı.

Cenazeye katılacak örgüt mensupları, tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaları konularında uyarıldı.

Örgüt yönetiminden 'Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin' gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderildi.

SÖZDE VASİYETİNİ AÇIKLAYACAKLAR

FETÖ sözde yöneticilerinin de elebaşı Gülen'in vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi gerekiyor.

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