Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa'da aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon'u Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 3'e yükseltti. Beşiktaş taraftarları, güvenlik gerekçesiyle maçı stadyumda izleyemedi, iki takım da terör saldırısında şehit olanlar için siyah bantla sahaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Fransa'da rakibini Gedson Fernandes'in 72. dakika attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 3 yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yer alamadı

Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.

İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.

Tribünlere yaklaşık 30 bin taraftar alındı

59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.

Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.

İki takım, siyah bantla sahaya çıktı

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

Lyon - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

71'GOL! Beşiktaş, Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti. Rafa'nın orta sahadan araya pasında savunma arkasına sarkan Gedson topla birlikte ceza sahasına girdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gedson, topu ağlara gönderdi.

67'Rafa'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top Immobile'nin vuruşunda direkten döndü. Dönen topa Rafa'nın vuruşundsa top üstten dışarı çıktı.

64'Ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa pasını Muci'ye verdi. Muci'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

58'Rafa sağ çaprazdan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top taça çıktı.

56'Ceza sahasında Benrahma'nın vuruşunda top direkten döndü.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

38'Ndour ceza yayının solundan kaleyi yokladı. Ndour'un şutunda top üstten dışarı çıktı.

30'Benrahma'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

29'Yapılan incelemenin ardından müdahalenin dışarıda olduğunu tepsit eden hakem ceza yayı üstünde Lyon için serbest vuruş kararı verdi.

32' Said Benrahma'nın uzaklardan çektiği şut dışarı gitti.

30' Lyon çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı ve top barajdan döndü.

29' Hakem Emirhan Topçu'nun müdahalesinin ceza sahasının dışında olduğunu tespit etti ve milli oyuncuya sarı kart gösterdi.

28' Penaltı iptal!

27' Lacazette ceza sahamızda yerde kaldı. Hakem penaltı verdi!

26' Gol iptal ofsayt!

25' Golün incelemesi sürüyor.

24' Maalesef kalemizde golü görüyoruz.

23' Immobile'nin savunma arkasına attığı pas Masuaku'ya gelmedi.

24 GOL! Lyon, Lacazette'in golüyle 1-0 öne geçti.

14'Nuamah ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta top Gedson'dan döndü.

10'Masuaku sol kanattan içeri ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top taça çıktı.

4'Said Benrahma ceza sahasının solundan kaleyi denedi. Top yandan dışarı çıktı.

1'Karşılaşma başladı

Lyon - Beşiktaş ilk 11'ler

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile