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İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik İHA'sı tarafından tespit edilen göçmenler, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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İzmir'de 22'si çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22'si çocuk 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

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