AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, AFAD tarafından saat 21.04'te kaydedildi.Abone ol
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.
Saat 21.04'de meydana gelen sarsıntının 7.0 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-24
Saat:21:04:09 TSİ
Enlem:37.93972 N
Boylam:36.63528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BgPuEi1ZyE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi