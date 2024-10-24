AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, AFAD tarafından saat 21.04'te kaydedildi.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu belirtildi.

Saat 21.04'de meydana gelen sarsıntının 7.0 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.