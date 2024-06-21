BIST 10.771
DOLAR 32,83
EURO 35,18
ALTIN 2.448,30
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Abone ol

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında can kaybı sayısı 12'ye yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 11 kişi olan can kaybı sayısı 12'ye çıktı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım yaptı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan, 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı

NE OLDU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Terim'den Arda Güler iddiası! "İlk ben söylemiş olayım"
Terim'den Arda Güler iddiası! "İlk ben söylemiş olayım"
Kalp krizi geçiren hasta Hava Kuvvetlerinin helikopteriyle taşındı
Kalp krizi geçiren hasta Hava Kuvvetlerinin helikopteriyle taşındı
Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!
Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya, Polonya'yı mağlup etti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya, Polonya'yı mağlup etti
Guterres: Bölge ve dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz
Guterres: Bölge ve dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz
İsrail Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü
İsrail Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmiş 76 milyon kişi var
Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilmiş 76 milyon kişi var
Fırtına coştu! Trabzonspor'dan 4 transfer birden
Fırtına coştu! Trabzonspor'dan 4 transfer birden
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Putin'den dünyaya nükleer mesajı: Geliştireceğiz
Putin'den dünyaya nükleer mesajı: Geliştireceğiz