İtalyan futbol efsanesi Baggio evinde soyguncuların saldırısına uğradı

İtalya'nın futbol efsanelerinden Roberto Baggio dün gece İspanya-İtalya arasındaki EURO 2024 maçını izlerken evine giren soyguncuların saldırısına uğradı.

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57 yaşındaki eski oyuncunun kuzeydeki Vicenza kenti yakınlarındaki villasına dün gece yerel saatle 22.00 civarında 5 soyguncu girdi.

Yerel basındaki haberlere göre silahlı çeteye müdahale etmeye çalışan Baggio, başına tabanca kabzasıyla vurulması sonucu yaralandı.

Baggio ve ailesini bir odaya kilitleyen soyguncular evden mücevher, saat ve nakit para çalarak kaçtı.

Yaklaşık 40 dakika süren soygun sonrası Baggio kilitli kapıyı kırarak polisi aradı.

Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun başına birkaç dikiş atıldığı, ailesinin durumunun da iyi olduğu belirtiliyor.

Roberto Baggio, Altavilla Vicentina kasabasında kırsal ve soyutlanmış bir alandaki villasında eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşıyor.