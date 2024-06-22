Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı için yeniden çalışmalara başladığı yönündeki iddiaya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu tür haberler yazılar, çıkıyor görüyorum… Günlük siyasi tartışmalar içerisinde ben yokum. Ülkemizi ilgilendiren önemli konularda kanaatimizi belirtiriz" dedi.

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Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’de genel başkanlık için çalışmalara başladığı iddiası gündem oldu.

Kılıçdaroğlu ile ilgili sürpriz gelişme tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında konuşuldu.

Adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e özel verdiği demeçte “Bu tür haberler yazılar, çıkıyor görüyorum… Günlük siyasi tartışmalar içerisinde ben yokum. Ülkemizi ilgilendiren önemli konularda kanaatimizi belirtiriz. Ancak siyasi polemiklere, iddialara, bu konularla ilgili tartışmalara girmem, cevap vermem de doğru değil.” dedi.

Ne olmuştu?

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, önceki gün Başak Şengül ile Doğru Yorum programında verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’de genel başkanlık adına çalışmalara başladığını ve parti tabanından bir talep olduğunu belirtmişti. Aktay, CHP lideri Özgür Özel'in bu durumdan haberdar olduğunu ve yaptığı plansız açıklamaların bu sıkışmışlığın bir yansıması olduğunu söylemişti.