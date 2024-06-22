Özgür Özel'den Yılmaz Özdil talimatı

CHP Genel Başkanı Özür Özel, Yılmaz Özdil ile yaşadığı 'bidon kafa' polemiğinde yakın çevresine konuştu. Özgür Özel, CHP vekillerine "işi kan davasına çevirmeyelim" diyerek Özdil'e dava açılmaması talimatı verdiği öğrenildi.

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CHP lideri Özgür Özel, seçmene bidon kafa dediği için eleştirdiği Yılmaz Özdil'in sert açıklamaları sonrası sessizliği bozdu.

Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki 'bidon kafa' polemiğiyle ilgili Özel'e yakın kaynaklar tv100'e açıklamada bulundu.

Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programın 'bidon kafa' tartışması programda masaya yatırıldı.

"Dava açmayın"

Özgür Özel'e yakın kaynaklar tv100'e özel yaptığı açıklamada "CHP vekillerin Yılmaz Özdil'e yönelik tweet'lerinin ardından, Özgür Özel grupbaşkanvekillerini arayıp "işi kan davasına çevirmeyelim" talimatı verdi. Yılmaz Özdil bu sözleri Özgür Özel'e yazıyor, ancak başkasına yazamaz. Hatta bu yazı için Özgür Özel'in avukatı Yılmaz Özdil'e 'dava açalım' diyor, ancak Özgür Bey "hiçbir gazeteciye dava açmadık Özdil'e açmayacağız" diye yanıt veriyor." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Özdil seçmene "bidon kafa" dedi mi demedi mi?

Yılmaz Özdil, Özel'in kendisine iftira attığını savundu. Peki Özdil söz konusu yazıda ne demişti? İşte 2007 yılında Özdil'in Hürriyet'teki "Bidon kafa" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

"Bak şimdi sen, çoluk çocuk kokarcaya döndün, Afrikalılar gibi fellik fellik yıkanacak dere arıyorsun... Senin sırtından koltuk sahibi olanlar, borsa vurgunu yapanlar, ihale kapanlar, dolar-faiz volisi vuranlar ise, Perrier’le San Pellegrino’yla jakuzide banyo yapıyor, köpük köpük.

Reina’da sular kesik mi sanıyorsun, a benim bidon kafalım?

Şimdi iyi dinle...

Yap elini yumruk.

Şeytan kulağına kurşun der gibi vur bakayım kafana iki defa...

Ne duydun?

"Donk donk" di mi?

Sen önce onu doldur.

Su kolay.