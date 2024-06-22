Starbucks'tan bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

Kahve dükkanları zinciri Starbucks mağazasından bir adet muz alıp 104 TL ödeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.Abone ol
Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muzun fişini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Starbucks'tan bir adet muz alıp 104.79 TL ödedi. Abdullah, aldığı muzu ve fişini Instagram hesabından paylaştı.
Bir adet muzu 104.79 TL'ye alan 34 yaşındaki oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadeleriyle tepki gösterdi.