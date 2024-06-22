BIST 10.771
DOLAR 32,82
EURO 35,14
ALTIN 2.450,67
HABER /  EKONOMİ

"IBAN'a havale"ye ceza geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

"IBAN'a havale"ye ceza geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

IBAN ile ödeme lokanta, bakkal ve pazara bile girdi. Hazine Bakanlığı, ödemeleri sıkı takibe aldı, denetimleri artırdı. Yeni vergi paketinde cezalar artırıldı.

Abone ol

Özellikle hizmet sektöründe giderek yaygınlaşan ‘IBAN yoluyla’ ödeme yöntemine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı denetimler yapmaya başlamıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre denetimler sıkılaşınca bu kez de işletme sahipleri kendi IBAN’ları yerine aile fertleri veya başka birinin üzerine kayıtlı IBAN numaraları üzerinden ödeme almaya başladı.

Para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda...

Bu yöntemin önüne geçilmesi için yeni vergi paketinde bazı yeni cezai yaptırımlar öngörülüyor. AK Parti’nin hazırladığı taslakta mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe İsveçli stoper Victor Lindelöf ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe İsveçli stoper Victor Lindelöf ile prensipte anlaştı
Büyükada'ya minibüs geldi! Ada sakinleri ayaklandı
Büyükada'ya minibüs geldi! Ada sakinleri ayaklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması
Özgür Özel'den Yılmaz Özdil talimatı
Özgür Özel'den Yılmaz Özdil talimatı
İtalyan futbol efsanesi Baggio evinde soyguncuların saldırısına uğradı
İtalyan futbol efsanesi Baggio evinde soyguncuların saldırısına uğradı
ABD Dışişleri'nde İsrail-Filistin birimi uzmanı üst düzey yetkili Gazze nedeniyle istifa etti
ABD Dışişleri'nde İsrail-Filistin birimi uzmanı üst düzey yetkili Gazze nedeniyle istifa etti
Zelenski: Avrupa Birliği'ni birlikte daha güçlü yapacağız
Zelenski: Avrupa Birliği'ni birlikte daha güçlü yapacağız
Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı
Hollanda-Fransa maçında gol sesi çıkmadı
Lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti
Terim'den Arda Güler iddiası! "İlk ben söylemiş olayım"
Terim'den Arda Güler iddiası! "İlk ben söylemiş olayım"