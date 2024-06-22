"IBAN'a havale"ye ceza geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

IBAN ile ödeme lokanta, bakkal ve pazara bile girdi. Hazine Bakanlığı, ödemeleri sıkı takibe aldı, denetimleri artırdı. Yeni vergi paketinde cezalar artırıldı.

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Özellikle hizmet sektöründe giderek yaygınlaşan ‘IBAN yoluyla’ ödeme yöntemine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı denetimler yapmaya başlamıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre denetimler sıkılaşınca bu kez de işletme sahipleri kendi IBAN’ları yerine aile fertleri veya başka birinin üzerine kayıtlı IBAN numaraları üzerinden ödeme almaya başladı.

Para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda...

Bu yöntemin önüne geçilmesi için yeni vergi paketinde bazı yeni cezai yaptırımlar öngörülüyor. AK Parti’nin hazırladığı taslakta mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.