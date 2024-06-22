Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak tarih belli oldu

Citroen, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross'u yıl sonunda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre hatchback segmentinin üyesi olacak yeni C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacim ve gelişmiş araç içi konfor özellikleri sunuyor.

Yeni C3 Aircross ile Citroen, ulaşılabilir elektrikli araç iddiasını sürdürüyor. Daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri ve üst düzey araç içi konfor özellikleri yeni C3 Aircross segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor.

Yeni Citroen logosunu taşıyan C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3 farklı bölüme ayrılmış olan ön far tasarımı ile karakteristik bir ışık imzası sunuyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor.

Yandan bakıldığında SUV genlerini mükemmel bir dengeyle ortaya koyan Citroen C3 Aircross, düz tavan çizgisi ve 1,66 metre tavan yüksekliği sayesinde tüm yolculara geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Yerden yüksekliği 200 milimetre olan yeni C3 Aircross, yüksek ve daha güvenli bir sürüş pozisyonu dışında daha fazla gövde koruması ve daha kolay erişim sağlıyor.

Geniş arka cam, iç mekana bol miktarda ışık sağlıyor ve daha ferah bir yolculuk imkanı sunuyor. Arka köşelerde yer alan ve tamponla aynı renkte kişiselleştirilebilir olan yeni klipsler, otomobilini daha özel hale getirmek isteyenlere hitap ediyor. Aracın arka köşe tasarımı ön cephenin kaslı hissini tamamlıyor ve bu bölümde imza niteliğindeki arka aydınlatmalara yer veriliyor.

Max olarak isimlendirilen en üst seviye donanım paketinde beyaz veya siyah renkte standart olarak sunulan biton kaplama, kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroen algısını daha da arttırmak üzere çift renkli tavan gibi ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor.

Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor

C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor.

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Son derece dengeli oranlara sahip olan yeni C3 Aircross sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkati çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.

Aracın boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, tüm yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca yeni C3 Aircross, kullanım esnekliği sunarak aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Araç, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece C3 Aircross, pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor.

Yeni C3 Aircross ayrıca yeni Advanced Comfort koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 milimetre dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yanal destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor.

Yeni B-SUV, Citroen tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyuma sahip olarak tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikli sürüşe imkan sağlayan bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Avrupa'da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak.

Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 kilometrenin üzerindeki menzili (sertifikasyon onay aşamasında) ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüze 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.

Citroen, B-SUV sınıfında ilk kez yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor.

Yeni C3 Aircross'da yer alan gelişmiş sürüş destek teknolojileri sadece sürücünün konforunu ve güvenliğini artırmakla kalmıyor, yayaların da bu sistemin avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Bu sistemler arasında Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Asistanı, Sürücü Uyarısı, Hız İşareti Tanımlama, Uzun Huzme Yardımcısı, Ön ve Arka Park Sensörleri, Kör Nokta Tespiti, Geri Vites Kamerası gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunuyor. Böylece Citroen C3 Aircross, çok yönlülüğü sadece pratiklikte değil, aynı zamanda güvenlik donanımlarıyla da buluşturuyor.