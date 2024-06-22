Kira geliri beyannamesinde köklü değişim! Bankaya yatırılan kiradan yüzde 20 vergi kesilecek

Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre, 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, elde edilecek kira gelirlerinde vergilendirmeyi yeniden düzenleyecek. Bu kapsamda elden kira ödemeleri tarih olacak. Kiralar artık bankaya yatırılacak. Ev sahibine yatırılan kiradan yüzde 20 vergi kesilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi mevzuatında değişikliğe gidiyor.

Yeni vergi paketinde yer alacak düzenlemeye göre kiranın bankaya yatırılmasıyla birlikte vergi olarak yüzde 20 kesilip kalan miktar ev sahibine verilecek.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, ev sahiplerinin yılda bir kez beyanname vererek ödedikleri Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) vergisi, otomatik olarak her ay bankaya yatırılan kira üzerinden alınacak.

Kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Elden yatıranlara ceza kesilecek. Kiracı kirayı elden verdiğini bildirirse cezadan muaf sayılacak.

Banka hesabına düşen kira parasının yüzde 20’si (5’te 1’i) vergi olarak alınacak.Geri kalan tutar ev sahibine verilecek.

Uygulama 2025 yılından itibaren geçerli olacak.

GMSİ VERGİSİ YERİNE SAYILACAK

Mevcut durumda bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi, beyanname verilerek ödeniyor.

Yeniden değerleme oranında güncellenen istisna tutarı, toplam gelirden düşülüyor ve geriye kalan miktar üzerinden yüzde 15'ten başlayarak vergi kesiliyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergi haline dönüşebileceği iddia edildi.

Böylece kira vergisi otomatik vergi haline gelecek.

EV SAHİPLERİNDEN MALİYEYE 40 MİLYAR LİRALIK KİRA VERGİSİ

Taslağa göre, kiracılar bankaya yatıracakları kiranın yüzde 20'sini stopaj olarak ödeyecek ve kalan tutar ev sahibine aktarılacak.

Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil etmesi bekleniyor.

Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak ödeyecek.