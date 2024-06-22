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Konya'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk...

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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