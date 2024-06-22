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Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu

Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer edeceğine yönelik haberlerin ardından Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde "Asla" ifadesini kullandı. 

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Fenerbahçe'de bu yıl başarılı bir sezon geçiren Jayden Oosterwolde ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dün basında çıkan haberlere göre, Oosterwolde'nin Galatasaray'a gideceği öne sürüldü. 

İddiaların gündem olmasının üzerine Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde, RAMS Park'ta yaptığı gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak "Asla" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise bulunmuyor.

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