Kayseri'de CHP'li belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı

Kayseri Pınarbaşı Belediye Meclis üyesi Şerafettin Bahadır kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darp edildi, ardından da silahla vuruldu.

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Kayseri’de darbedildikten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesinin Meclis Üyesi Ş.B, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.

E.U, Ş.B'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

E.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yandan CHP'li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart'ta yapılan ilk seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın 'Topal' şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP'li başkan adayına gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu.