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İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü

 İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıktı. S.M, Gülsüm M'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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