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Mert Günok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Mert Günok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 F Grubu'nda bugün Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Mert Günok sakatlığı nedeniyle kadrodaki yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

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Milli eldiven ağrıları nedeniyle kritik maçta ilk 11'de yer almayacak. Kaleyi koruyacak isim de belli oldu.

EURO 2024'te F Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam TSİ ile 19.00'da Portekiz ile karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

Ay yıldızlı takımın Garcistan'ı 3-1 mağlup ettiği grubun ilk maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyette büyük pay sahibi olan tecrübeli kaleci Mert Günok'ün, Portekiz maçı öncesi hissetiği ağrılar nedeniyle kritik maçta kaleyi koruyamayacak.

Mert'in yerine Altay!

Mert Günok'un yerine Portekiz karşılaşmasında Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyor.

Kariyerini Manchester United'da sürdüren 26 yaşındaki Altay Bayındır, İngiliz ekibinde geride kalan sezonda 1 maçta forma giydi. Başarılı eldiven bugüne kadar A Milli Takım formasını 9 kez giyerken kalesinde 11 gol gördü. Altay Bayındır 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Altay Bayındır milli formayı son olarak EURO 2024 öncesi 4 Haziran'da İtalya ile oynanan hazırlık maçında milli takım kalesini korudu. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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