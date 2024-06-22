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EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den

 Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk grup maçlarının en iyisi seçildi.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede ay-yıldızlıların ilk golünü kaydeden Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" oylamasında zirvede yer aldı.

Aynı maçta millileri 2-1 öne geçiren golün sahibi Arda Güler, Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında gösterilmişti.

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