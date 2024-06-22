BIST 10.771
DOLAR 32,82
EURO 35,14
ALTIN 2.450,67
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Cezayir'e gidecek.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi tarafından resmi törenle karşılanacak.

Yılmaz, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programında, ülkede faaliyet gösteren Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Programının ikinci gününde Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bırakarak Mücahit Müzesi'ni ziyaret edecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz, daha sonra, Türkiye'nin onur konuğu ülke olarak davet edildiği Cezayir Uluslararası Fuarı açılışına katılacak.

Yılmaz'ın Cezayir programında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Yerlikaya 'hayat kurtarıyor' diyerek sürüceleri uyardı
Ali Yerlikaya 'hayat kurtarıyor' diyerek sürüceleri uyardı
Mourinho'dan Ryan Kent kararı
Mourinho'dan Ryan Kent kararı
Şırnak Uludere'de ekiplerden karla mücadele çalışması
Şırnak Uludere'de ekiplerden karla mücadele çalışması
EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den
EURO 2024'te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür'den
Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 2 yıldızına talip oldu
Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 2 yıldızına talip oldu
İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü
İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü
Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'de CHP'li belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
Kayseri'de CHP'li belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği iki saldırıda 42 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği iki saldırıda 42 kişi öldü
Haziran'da ağustos sıcağı yaşandı! Orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı
Haziran'da ağustos sıcağı yaşandı! Orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı
Özgür Özel'den yeni miting kararı Mehmet Şimşek ile görüşme açıklaması
Özgür Özel'den yeni miting kararı Mehmet Şimşek ile görüşme açıklaması
Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu
Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu