Mourinho'dan Ryan Kent kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen sezonun ikinci yarısında listeye giremeyen İngiliz oyuncu Ryan Kent için olumsuz rapor verdiği iddia edildi.

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Yeni bir yapılanmaya gidecek Fenerbahçe'de gelecekler kadar ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarı-lacivertli ekipte ilk yolcu Ryan Kent olacak.

Jose Mourinho, geçen sezonun ikinci yarısında listeye giremeyen İngiliz oyuncu için olumsuz rapor verdi.

2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki kanat, bonservisi eline verilerek gönderilecek.