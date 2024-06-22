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F Grubu'nda Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı

F Grubu'nda Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı

EURO 2024'te A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya 1-1 berabere kaldı.

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EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikinci maçında Willi Sagnol'un ekibi Gürcistan ile Ivan Hasek'in yönetimindeki Çekya 1-1 berabere kaldı.

Volksparkstadion'da oynanan maçta Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Georges Mikautadze atarken, Çekya'nın golünü 59. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Gürcistan forması giyen Georges Mikautadze, turnuvadaki ikinci golüne ulaşırken, Çekyalı Patrik Schick turnuvadaki ilk golünü atmış oldu.

Öte yandan Patrik Schick sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamadı.

İki takım da ilk puanını aldı

Bu sonuçla birlikte iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını alırken A Milli Futbol Takımımız, Portekiz maçında sonuç ne olursa olsun grubun son maçına ilk iki sırada girmeyi garantiledi.

Grubun bir sonraki maçında Çekya ile A Milli Futbol Takımımız karşılaşırken, Gürcistan ise güçlü Portekiz ile karşılaşacak.

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