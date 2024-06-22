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2 milyar dolarlık Petshop lobisi diş biliyor

2 milyar dolarlık Petshop lobisi diş biliyor

Günde 1.200’den fazla sokak köpeği saldırısı gerçekleştiği ülkemizde sokak hayvanları yasa teklifine karşı en büyük direniş 2 milyar dolarlık evcil hayvan pazarını elinde tutan Petshop lobisi. İşte sektörün karalık yüzü ve işleyişi...

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Sokak köpekleri özellikle yaşlı ve çocukları hedef alıyor. Bakanlık verilerine göre; kuduz riskli temas sayısı 2023 yılında 437 bini geçti. Başıboş köpeklere yönelik alınması planlanan tedbirlere hayvanseverler karşı çıkıyor. Ancak bu sürece tepki koyan bir kesim de petshop ve veteriner hekim lobileri. Çünkü sokak hayvanlarından ciddi şekilde para kazanıyorlar. Hayvan sevgisi bir kenara âdeta para basıyorlar. 

Mama fiyatı, etle yarışıyor. Hayvan otelleri, pet klinikleri eklenince pasta daha da büyüyor. Pet ve mama lobileri, bu serveti kaybetmemek için kanuni düzenlemeyi engellemeye çalışıyor. Uzmanlar “Sokak hayvanı terörünü savunan en büyük kesim petshop lobileri” diyor…

ET FİYATINA MAMA 

Bugün Türkiye genelinde 5.500 pet mağazası ve 2.000 pet kliniği bulunuyor. Bunun yanı sıra hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otelleri faaliyet gösteriyor. Türkiye evcil hayvan ürün ve hizmetleri sektörü her yıl yaklaşık olarak yüzde 15 büyüyor. Kedi ve köpek mamaları neredeyse et fiyatları ile yarışıyor. Bugün iyi bir marka köpek mamasının kilogram fiyatı 400 lirayı buluyor. Aynı şekilde bilinen bir kedi mamasının fiyatı ise 400-500 lira civarında.

AŞI, CEP YAKIYOR

Bir çocuğun sünnet edilmesi 5 bin lira iken, kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyon ücretleri 3 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Bir köpek veya kedinin doğumundan ölümüne kadar tüm aşı ücretleri 15 bin lirayı buluyor. Hayvanlara çeşit çeşit aşılar yapılıyor. 

DEV PAZAR

Türkiye’de kedi köpek mamaları konusunda 8 fabrika, üretici ve ithalatçı olarak irili ufaklı bine yakın firma faaliyet gösteriyor. Türkiye’de pet pazarının büyüklüğü 2 milyar doları geçmiş durumda.

LÜKSÜN SINIRI YOK

Hayvan otelleri ve pet klinikleri de cep yakıyor. Bugün hasta bir hayvanın tedavi edilmesi, insandan farklı değil. Pet kliniklerinden içeri girmek 3 bin liradan başlıyor. Ayrıca hayvan otelleri fiyatları da uçmuş durumda. Bir köpeğin bir hafta hayvan otelinde kalması 8-10 bin lira arasında.

ALGI YAPIYORLAR

Bu büyük pazarı kaybetmek istemeyen petshop lobileri sosyal medyada ortak hareket ederek, kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyor. Hayvansever dernekleri ile birlikte hareket eden bu lobiler trol hesaplarla birlikte sürekli ‘hayvan hakları ve ölümleri’ yönünde paylaşımlarda bulunuyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ - KAAN ZENGİNLİ

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