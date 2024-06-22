e-Devlet'ten akraba silme iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan ve kamuoyunu yanıltan bildirimlerle açıklamalara ışık tutmaya devam ediyor..

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiası ortaya atıldı..

DMM yalanladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiasının doğru olmadığını belirtti.

DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir.

Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.