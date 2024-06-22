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Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Çin'den Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçlere milyonlarca dolar değerinde silah taşıdığı öne sürülen kargo gemisine İtalya'nın Gioia Tauro Limanı'nda operasyon düzenlendiği bildirildi.

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İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberinde, İtalyan güvenlik güçlerinin, ABD'den gelen istihbarat üzerine 18 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Gioia Tauro Limanı'nda durdurulan büyük konteyner gemisinin yüküne operasyonla el koyduğu kaydedildi.

Operasyonun amacının, milyonlarca dolar değerindeki silahlara el koymak olduğu belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin güçlü şüphelerine göre geminin varış noktasının Halife Hafter'in kontrolü altındaki Bingazi kenti olduğu yazıldı.

Operasyon düzenlenen geminin 30 Nisan'da Çin'in Şenzen Limanı'ndan hareket eden "MSC Arina" isimli kargo gemisi olduğu, Singapur, (Afrika) Ümit Burnu, Cebelitarık üzerinden Akdeniz'e girdiği, İspanya'nın Valensiya ve Barselona limanlarına uğradıktan sonra 18 Haziran'da Gioia Tauro Limanı'na ulaştığı kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, geminin İtalya'daki limana ulaştığı sırada silah yüküne el koyma kararı verdiği ve bu konuda İtalyan müttefiklerinden yardım istemiş olabileceği belirtildi.

Haberde, MSC şirketine el konulan konteyner olup olmadığının sorulduğu ve firmanın böyle bir el koyma kaydına sahip bulunmadığını bildirdiği, bununla beraber büyük uluslararası şirketlerin ticari gemilerinin, armatörlerden habersiz yasa dışı taşımacılık amacıyla kullanılmasının alışılmadık bir durum olmadığı ifade edildi.

MSC Arina gemisinin, 18 Haziran'daki operasyonun ardından 20 Haziran'da Gioia Tauro'dan ayrılarak Batı Akdeniz'e doğru seyrine devam ettiği bildirildi.

GEMİYE YÖNELİK OPERASYONUN LİBYA ÜZERİNDEKİ ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ BOYUTU

Gazetenin haberinde ayrıca, Gioia Tauro Liman'ndaki bu operasyonun, ABD ile Rusya arasında Libya konusundaki gerilimin yeniden canlandığı dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarınca Libya'ya askeri teçhizat ihracatının yasa dışı olduğu hatırlatılarak, "Amerikalılar ve Avrupalı istihbarat servisleri, Kremlin'in Hafter kontrolünde bulunan Libya topraklarındaki Tobruk kentinde kendi askeri limanını inşa etmek istediğinden şüpheleniyor. Bu, Rus ordusunun varlığını Sudan, Nijer, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ne kadar hissettirecek bir erişim noktası olacak." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Tobruk'ta kurulacak bir Rus askeri üssünün, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun güney kanadına, ABD'nin 6. Filosu'nun Napoli'deki karargahına yakın mesafede olacağına işaret edildi.

Gazetenin haberinde, "Moskova'nın da ABD yönetiminin dikkatinin Gazze ve Ukrayna'daki savaş ile başkanlık kampanyasında olması ihtimalinden yararlanarak Hafter üzerinden Afrika'daki nüfuzunu artırmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Haberde, bütün bunlara karşılık Beyaz Sarayın Hafter ve Rus sponsorlarına karşı yeni yaptırımlar başlatmada kararlı göründüğü yazıldı.

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