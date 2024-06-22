BIST 10.771
DOLAR 32,82
EURO 35,14
ALTIN 2.450,67
HABER /  SPOR

Samet ve Altay'ın anlaşmazlığında golü kendimize attık

Samet ve Altay'ın anlaşmazlığında golü kendimize attık

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'le oynadığı EURO 2024 F Grubu ikinci maçının ilk yarısında Samet Akaydin ve Altay Bayındır'ın anlaşmazlığında kalesinde şanssız bir gol gördü.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

BVB Stadı’nda oynanan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi.

Kalemizde şanssız bir gol gördük

Bu müsabakanın ilk yarısında ise A Milli Futbol Takımımız kalesinde çok şanssız bir gol gördü.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Samet Akaydin ve Altay Bayındır, büyük bir anlaşmazlık yaşadı.

Altay ve Samet anlaşamadı

Joao Cancelo'dan gelen topu Samet, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleci Altay'a aktarmak istedi. Altay da bu esnada kalesinden açılmıştı ve isabetsiz pas ağlarla buluştu.

Yapılan bu hata sonucunda ise milli futbolcularımızın üzüntüleri ekranlara yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu
Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu
2 milyar dolarlık Petshop lobisi diş biliyor
2 milyar dolarlık Petshop lobisi diş biliyor
Alman liman şirketi, Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor
Alman liman şirketi, Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor
F Grubu'nda Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı
F Grubu'nda Gürcistan, Çekya ile berabere kaldı
Türkiye - Portekiz maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye - Portekiz maçı (CANLI YAYIN)
Gürcistan sınırında deprem! Ardahan'da da hissedildi
Gürcistan sınırında deprem! Ardahan'da da hissedildi
Mert Günok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek
Mert Günok sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek
Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Ali Yerlikaya 'hayat kurtarıyor' diyerek sürüceleri uyardı
Ali Yerlikaya 'hayat kurtarıyor' diyerek sürüceleri uyardı
Mourinho'dan Ryan Kent kararı
Mourinho'dan Ryan Kent kararı
Şırnak Uludere'de ekiplerden karla mücadele çalışması
Şırnak Uludere'de ekiplerden karla mücadele çalışması