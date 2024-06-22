Samet ve Altay'ın anlaşmazlığında golü kendimize attık

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'le oynadığı EURO 2024 F Grubu ikinci maçının ilk yarısında Samet Akaydin ve Altay Bayındır'ın anlaşmazlığında kalesinde şanssız bir gol gördü.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

BVB Stadı’nda oynanan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi.

Kalemizde şanssız bir gol gördük

Bu müsabakanın ilk yarısında ise A Milli Futbol Takımımız kalesinde çok şanssız bir gol gördü.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Samet Akaydin ve Altay Bayındır, büyük bir anlaşmazlık yaşadı.

Altay ve Samet anlaşamadı

Joao Cancelo'dan gelen topu Samet, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleci Altay'a aktarmak istedi. Altay da bu esnada kalesinden açılmıştı ve isabetsiz pas ağlarla buluştu.

Yapılan bu hata sonucunda ise milli futbolcularımızın üzüntüleri ekranlara yansıdı.