Güncellenen Kırmızı Kitap'ta 'devlette yapı ve oluşum' vurgusu

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde “Hiçbir yapı ya da oluşumun ya da topluğun devlet içinde örgütlenmesine müsaade edilmeyecek” ifadesinin yer aldığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) genel sekreterliği harekete geçerek çalışmalara başlamıştı.

Bu çalışmanın ardından belgenin güncellenmesine yönelik bakanlık ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandığı kamuoyuna yansımıştı.

Güncellenen Kırmızı Kitap ile ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

"Devlet içinde hiçbir yapı ve oluşuma izin verilmeyecek"

Hürriyet'te yer alan habere göre, devlet içinde paralel oluşuma ve yapılara izin verilmeyeceği yenilenen Kırmızı Kitap’ta net bir şekilde yer aldı.

Böylece hiçbir yapı ya da oluşumun devlet içinde paralel bir yapı olarak örgütlenip faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış oldu.

Kırmızı Kitap, devletin iç ve dış tehdit algılamalarını ortaya koyan belge niteliğinde

Aslında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde bu konudaki tehditlerle ilgili bir güncelleme daha önce yapılmıştı.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, güvenlik tehditlerindeki değişikliklere göre belirli aralıklarla güncelleniyor. Belgeyle ilgili güncelleme çalışmaları Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından ele alınıp karara bağlanıyor.