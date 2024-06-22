Fatih Terim: Taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz'le oynanan ve 3-0'lık skorla kaybedelien EURO 2024 maçının ardından "Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik bugün" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takımımız, Euro 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Maçta açılış golünü 21 . dakikada Bernardo Silva yaptı ve Portekiz 1-0 öne geçti. 28. dakikada da Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skor 2-0 oldu. İlk yarıda başka gol çıkmazken devre arasına 2-0'lık Portekiz üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda da Portekiz golü bulan taraf oldu. 55. dakikada Bruno Fernandes, Ronaldo'nun asisti ile golü atan isim oldu.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Türkiye - Portekiz maçını beIN SPORTS ekranlarında değerlendirdi.

"Taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik"

Terim, sözlerine şöyle başladı:

Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik. Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi, ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi. Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım.

"Türkiye istenen performansı yakalayamadı"

Fatih Terim, açıklamalarına şöyle devam etti:

Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim. 2-0'dan sonra oyun çok rahat geçmeye başladı Portekiz adına. Türkiye'de Kerem ile etkili ataklar geliştirdi. Yenilen gollerin moral ve motivasyon açısından takıma tesir ettiği gerçek. Türkiye istenen performansı yakalayamadı.

"Taktikten ve disiplinden uzaklaşamazsınız"

Taktik ve disiplin açısından maçı değerlendiren Terim, şöyle konuştu:

İkinci yarıda top Portekiz'in ayağından Portekiz istemediği anlar dışında çıkmadı. İstediği gibi oyunu çevirdi. Daha fazla gole ihtiyacı olsa belki de atabilirdi. Defansif olarak hata yapabilirsiniz. Hücumda iyisiniz ancak o da bugün yok. Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan bir Türkiye vardı. Yediğimiz üçüncü gol, yenilen ve atılan her gol önemlidir. Taktikten ve disiplinden uzaklaşamazsınız. Üçüncü golde bunu gördük.