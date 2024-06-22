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Montella: Bir şeyler ters gidince ilk düşman teknik direktör oluyor!

Montella: Bir şeyler ters gidince ilk düşman teknik direktör oluyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı sonrası TRT 1'e açıklamalarda bulundu.

Soru: "Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları, kadro tercihleri... Kısaca ne söylemek ister?"

"Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrası moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

"BİR ŞEYLER TERS GİDİNCE İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR"

"Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum."

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