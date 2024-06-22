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Zelenski açıkladı: Rusya'nın saldırısı sonucu çok sayıda ölü var!

Zelenski açıkladı: Rusya'nın saldırısı sonucu çok sayıda ölü var!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'de bir konutu güdümlü bombayla vurması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'i bir kez daha vurduğunu belirtti.

Saldırıda bir konutun vurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde tüm servisler bulunuyor. Şu an itibarıyla 19 yaralı, 3 ölü var. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

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