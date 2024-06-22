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Merih Demiral: Maç bizim açımızdan çok kötüydü

Merih Demiral: Maç bizim açımızdan çok kötüydü

A Milli Futbol Takımı’nın stoperi Merih Demiral, Portekiz’e kaybettikleri için mutsuz olduğunu ancak gruptan çıkacaklarına da inandığını söyledi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Dortmund’da oynanan müsabakada Portekiz’e 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından kırmızı-beyazlı futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık"

"Maç bizim açımızdan çok kötüydü" diyerek sözlerine başlayan Merih, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Tabii ki maçtan çıkartacak çok dersimiz var. Hocamız gerekli analizleri yapacaktır. Biz de mutsuzuz. Turnuvaya iyi başlamıştık şimdi kötü bir sonuç aldık. Hiçbir şey bitmedi. Üçüncü maçımız var. İnşallah üçüncü maçımızdan da en iyi şekilde sonuç alıp gruptan çıkmak istiyoruz. Futbolda böyle şeyler olabiliyor, hayatta olduğu gibi. Kötü günler de var, iyi günler de. Biz bunun üstesinden gelip, milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız.

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