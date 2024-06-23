Koray Aydın'la ilgili bomba iddia! Barış Yarkadaş böyle duyurdu: O partinin başına geçecek

tv100 yazarı, gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partili Koray Aydın'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Aydın'ın bir hafta içinde partisinden istifa edeceğini ve şu sıralar yoğun bir istişare trafiği yürüttüğünü belirtti.

Abone ol

Meral Akşener'in İyi Parti'yi bırakmasının ardından 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği konuşuluyor.

Barış Yarkadaş, "Yeni bir parti kurmanın zorluklarını bilen Aydın, bu yüzden “var olan bir partiyi ayağa kaldırmanın” daha rasyonel olacağında karar kıldı. Yapılan istişareler sonucunda ise bu partinin DEMOKRAT PARTİ olduğu yönünde hemfikir olundu." dedi ve şunları kaydetti:

"Edindiğim bilgiye göre, Koray Aydın ve kendisiyle birlikte İYİ PARTİ’den istifa edeceği söylenen 14 milletvekilinin Demokrat Parti’ye katılmaları fikrine Gültekin Uysal da hayli sıcak…

Hatta öyle ki; Koray Aydın ve arkadaşlarının Eylül ayında yapılması planlanan Demokrat Parti Kongresi’nde yönetimi devralması ve yeni yol haritası bile belli gibi…

Kısacası; eğer bir aksilik çıkmazsa, Koray Aydın daha önce de söylediğim üzere bir hafta içinde İYİ PARTİ’den istifa edecek. Ardından ise DEMOKRAT PARTİ’ye katılacak ve kısa bir süre sonra partinin başına geçecek. Demokrat Parti’nin eski ve yeni kadroları da yönetimde görev alarak 2026’da yapılacağı konuşulan seçimlere hazırlanmaya başlanacak.

Koray Aydın şu sıralar yoğun bir istişare trafiği yürütüyor.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun değişik yerlerinden gelen gruplarla görüşerek onların da fikirlerini alacak. Aydın, bayram tatilinde de bu görüşmeleri hiç ara vermeden sürdürdü.

Eski Bakan Aydın, en geç cuma günü ise kararını kamuoyuna açıklayarak ‘KIRAT’lı yolculuğuna başlayacak."