Ahmet Hakan: Diamond Tema işine yargının karışmasına gerek yoktu

Ahmet Hakan, Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Youteber Diamond Tema için soruşturma başlatılmasıyla ilgili "Yargının karışması; lüzumsuz, faydasız bir tartışmanın daha da dikkat çekmesine yol açtı" yorumunda bulundu.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" konseptli videodaki "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" açıklamaları sonrasında hakkında soruşturma açılan YouTuber Diamond Tema meselesini köşesine taşıdı.

"Huzursuz ateistler"

Yargının bu işe karışmasına gerek olmadığını söyleyen Hakan, şu yorumu yaptı:

"Diamond Tema isimli birisi, sosyal medyada yaptığı bir tartışmada Hz. Ayşe’nin evlilik yaşıyla ilgili çeşitli iddialar dile getirdi.

Hz. Ayşe’nin evlilik yaşıyla ilgili iddialar, huzursuz ateistlerin sığındıkları son limandır. Buradan yürümeye çalışırlar hep. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışırlar hep.

Diomand Tema isimli şahsın yaptığı da buydu.

Fakat şöyle bir şey oldu:

Yargı, Diamond Tema işine karıştı. Soruşturma açıldı falan.

Oysa buna hiç gerek yoktu.

Çünkü işin içine yargının karışması...

- “Gerçekleri söyledim, böyle oldu” havasının atılmasına yol açtı.

- Hz. Ayşe’nin evlilik yaşıyla ilgili karşı argümanların işitilmemesine yol açtı.

- “Karşımdakini yendim, bunu yaptılar” algısının oluşturulmasına yol açtı.

- Lüzumsuz, faydasız bir tartışmanın daha da dikkat çekmesine yol açtı."

Diamond Tema kimdir?

Diamond Tema kimdir? Sorusu araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema gerçek adı ne? Diamond Tema kaç yaşında, nerde yaşıyor?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta doğmuştur. Agnostik bir yazar ve YouTuber olan Tema, 1996 yılında Türkiye'ye taşınmış ve eğitim hayatına burada başlamıştır. Türkiye'de askerliğini de tamamlayan Tema, Yunanistan ve İtalya'da yaklaşık iki yıl yaşamıştır. Kendini Türk olarak tanıtan Tema, yerel televizyon kanallarında iki yıl boyunca yayın yönetmenliği yapmış ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili belgeseller çekmiştir.

Yaklaşık beş yıldır YouTube kanalında tarih, felsefe, din ve bilim konularında videolar yayımlayan Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmaktadır.

Diamond Tema tutuklandı mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.