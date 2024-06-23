İsrail'in Bogota Büyükelçisi Kolombiya'dan ayrıldı

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı.

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İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kardeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez de Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonu sona erdirecek.

Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." ifadesini kullanmıştı.