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Şüpheli ölüm! Diş ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şüpheli ölüm! Diş ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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İddiaya göre, Enda Balta (46), 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, rahatsızlığı geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Balta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balta'nın ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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