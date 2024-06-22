Milyonlarca emekli zam bekliyor! En düşük maaş ne kadar olacak? Bomba formüller masada...
Gözler emekli ve memurların alacağı enflasyon farklarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15’i aşan bölümü kadar fark alacak.Peki konuşulan formüller neler?
Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Masadaki formüllerde belli oldu. En düşük maaş ne kadar olacak?
BİRİNCİ FORMÜL
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.
İKİNCİ FORMÜL
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.
ÜÇÜNCÜ FORMÜL
Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var.