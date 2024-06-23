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İki kardeş otel odasında korkunç halde bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki kardeş otel odasında korkunç halde bulundu!

 İzmir'in Konak ilçesinde iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri E.U. (14) ve kız kardeşi H.U'nun (12) hayatını kaybettiğini belirledi. Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine anne ve diğer çocukları otele geldi. Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otel görevlisinin, çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

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