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Oturduğu evi ateşe verdi! Hepsi birden balkondan atladı, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oturduğu evi ateşe verdi! Hepsi birden balkondan atladı, yaralılar var

 Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin oturduğu evi ateşi vermesi sonucu eşi ve annesi yaralandı.

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İddiaya göre, V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi.

V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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