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Muharrem İnce'den Portekiz'i tebrik eden HDP'li Ferhat Encu'ya: Sen vatansızsın sen ahlaksızsın

Muharrem İnce'den Portekiz'i tebrik eden HDP'li Ferhat Encu'ya: Sen vatansızsın sen ahlaksızsın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'yi 3-0 yenen Portekiz'i tebrik eden eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya sosyal medyadan "Sen vatansızsın!" diyerek tepki gösterdi.

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Portekiz'in EURO2024'te Türkiye'yi 3-0 yenmesi ardından sosyal medyada "Biji Portekiz" (Çok yaşa Portekiz) gönderisi paylaşan HDP'li Şırnak milletvekili Ferhat Encu'ya birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encu'nun tweetini alıntılayarak, "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" ifadelerini kullandı.

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