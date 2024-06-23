Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çıkışı: 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim

Asgari ücret görüşmelerinde masada olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Atalay, "25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim" dedi asgari ücrete mutlaka düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

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Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündeminde de asgari ücrete ara zam var.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar ara zam isterken hükümetse asgari ücretin bir yıl için belirlendiği belirterek ara zamma sıcak bakmıyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Atalay, “Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben, 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa, yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz." dedi.

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz"

Vergi düzenlemelerine de değinen Atalay, adil vergi sistemine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplandılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.” ifadelerini kullandı.