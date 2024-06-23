Bayram tatili bitti gidenler geri döndü! Yoğunluk yaşanıyor

Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

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9 günlük bayram tatilinin ardından kente dönenler ile tatil için İstanbul'a gelenlerin yolculuğu sürüyor. Büyük İstanbul Otogarı, yoğunluk yaşanan noktaların arasında bulunuyor.

Araçlarıyla yolcu almaya veya bırakmaya gelenler, otogarın bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Otobüs şoförü Fikret Akpınar, "Bugün otogar çok yoğun. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk var. Giriş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. İnsanlar da çok fazla. Dün bu kadar fazla değildi. Şimdi iki tarafta da yoğunluk var." dedi.