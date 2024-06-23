BBP Lideri Destici'den Portekiz'i Kürtçe tebrik eden HDP'li Ferhat Encu'ya tepki

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Kupası'nda Portekiz ile oynadı ve 3-0 kaybetti. Eski HDP'li vekil Ferhat Encu ise Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etti. Encü'ye tepkiler peş peşe geldi.

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A Milli Futbol Takımının Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından eski HDP milletvekili Ferhat Encu Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etti. Encü'ya tepki yağdı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Encu'nün paylaşımı için "DEM/HDP'nin gerçek yüzünü göstermiştir." vurgusu yaptı. Ve "DEM Parti Türkiye'nin partisi değildir. DEM Parti bir siyasi parti değil, Türkiye düşmanlarının uşaklığını yapan teröristlerin şehir ofisidir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman ayrıca DEM Parti'nin Meclis'teki varlığına işaret ederek, "Kederde, acıda, sevinçte milletimizle bir olamayanların milletimizin Meclisinde sandalye işgal etmeleri kara bir lekedir." vurgusu yaptı.

"Defol Portekiz'e… 'Ne mutlu Türküm diyene"

Bir diğer tepki ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici Encu'ya sert ifadelerle tepki gösterdi. "Bu devletin ekmeğini yiyeceksin ama başkasının kılıcını sallayacaksın. Defol Portekiz'e… 'Ne mutlu Türküm diyene' yanıtını verdi.