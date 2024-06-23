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AK Parti'de kritik MYK! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor

AK Parti'de kritik MYK! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor

AK Parti'de gözler MYK'da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor...

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AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe... 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.

2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5  il başkanı...

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti'deki 'değişim' gündemli MYK'nın detaylarını anlattı. Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'de yerel seçim sonrası bir değişim talebi ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tabandan tavana bir değişimle teşkilatları canlı tutmaya yönelik adımlar atacak önümüzdeki günlerde.

Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.

Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.

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