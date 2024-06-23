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Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı

Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevlerine Önder Karaveli ve Hakan Özgür getirildi.

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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ayrılıkları sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörleri netlik kazandı.

61 Saat'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın yardımcıları Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük görevi de üstlenen Önder Karaveli ve Caner Erol oldu.

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Önder Karaveli'nin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Caner Erol daha önce de Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapmış daha sonra Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp gelince maç ve performans analisti görevine geçmişti.

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