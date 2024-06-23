Beşiktaş, Aziz Yıldırım'ın sözünü verdiği projeyi gerçekleştiriyor!

Beşiktaş, 42 bin 590 olan stat kapasitesinin 50 binin üzerine çıkarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuru yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Park'ın kapasitesini arttırmak için başvuruda bulundu. Yeni sezonda stat kapasitesini 50 bine çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kale arkası tribünlerin kapasite arttırımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yaptı.

KAPASİTE 50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARILACAK

Siyah-Beyazlılar sezon öncesi çalışmaların hızla tamamlanması için başvurunun sonucunu bekliyor. Stadın çatısında ve zemininde yapılan çalışmaların yanı sıra bakanlıktan gelecek onayla birlikte, kale arkası tribünlere yeni koltuk yaptırmayı planlayan yönetim böylelikle 42 bin olan stat kapasitesini 50 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

AKUSTİK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayrıca statta sesin yalıtımını azaltan ve dışarı çıkmasına sebep olan tribünler ile çatı arasındaki boşlukların kapatılması ve bu sayede yeni bir ambiyans oluşması için hazırlıklar yapılıyor.

AZİZ YILDIRIM DA BENZER PROJEYLE ADAY OLMUŞTU

Fenerbahçe'de Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nun kapasitesini arttırmak ve akustik için dış cepheyi yenileme vaadinde bulunmuştu.

Aziz Yıldırım seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkalarında 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım." ifadelerini kullanmıştı.